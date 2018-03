Zmiana czasu 2018 na letni. Kiedy przestawiamy zegarki, jak kursują pociągi?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2018 już w nocy z 24 na 25 marca. Zegarki przestawiamy do przodu z godz. 2 na 3. To oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej. Większość zegarków w telefonach przestawi się automatycznie. Pamiętajmy jednak, aby przestawić analogowe budziki, bo jeśli tego nie zrobimy w niedzielę, w poniedziałek może nas czekać spóźnienie do pracy lub szkoły.

Pionierami we wprowadzeniu czasu letniego byli Niemcy. W czasie I wojny światowej, 30 kwietnia 1916, w Rzeszy i sojuszniczych Austro-Węgrzech oraz na okupowanych terenach Polski i Bałkanów, czas przesunięto o godzinę do przodu. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona między I a II wojną światową tylko raz, w 1919 roku, później w czasie II wojny światowej, podczas okupacji hitlerowskiej w takich samych terminach, jak w Rzeszy Niemieckiej, następnie w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964, od 1977 do 1981 i nieprzerwanie od 1983 roku (w związku ze stanem wojennym zrezygnowano ze zmiany czasu na letni w 1982 roku[potrzebny przypis]). Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak obecnie). Wcześniej dni zmiany czasu w Polsce były ogłaszane w Monitorze Polskim i tak na przykład w 1964 zmiana czasu na letni nastąpiła dopiero 31 maja, a na zimowy 27 września.

Czas letni stosowany jest w prawie siedemdziesięciu krajach na świecie (między innymi prawie we wszystkich państwach w Europie). Zmiany czasu w Europie nie przeprowadzają Islandia, Rosja i Białoruś.

