Znana włoska kawa podrabiana w Polsce. Policjanci znaleźli 24 tony

Funkcjonariusze CBŚP weszli do magazynu znajdującego się w jednej z miejscowości powiatu częstochowskiego. Wewnątrz znaleźli 60 palet z kartonowymi pudłami. W środku znajdowały się jednokilogramowe opakowania kawy oznaczone znaną włoską marką. Waga zabezpieczonych podróbek to prawie 24 tony. Oszuści mogli zarobić na sprzedaży tego towaru ponad 1,3 mln złotych.

Wygląd magazynu wskazywał, że to właśnie w tym miejscu kawa była paczkowana i przygotowywana do dalszej sprzedaży. Policjanci CBŚP potwierdzili to zabezpieczając kompletną linię produkcyjną wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami umożliwiającymi porcjowanie i pakowanie kawy. Sprzęt był już zdemontowany, załadowany na samochód i przygotowany do wywiezienia.

Obecnie policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości osób, które trudniły się podrabianiem kawy.