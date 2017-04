Życzenia wielkanocne 2017. Wierszyki i smsy. Czego życzyć bliskim na Wielkanoc?

Życzenia wielkanocne 2017. Podpowiadamy co można wysłać bliskim smsem lub w wiadomości. Krótkie wierszyki i śmieszne teksty:

Niech pachną mazurki,

świeci słonko na niebie,

niech zajączek ode mnie,

ucałuje Ciebie,

życząc zdrowia, wiosny w sercu

i szczęścia bez liku,

a na znak Świąt spełnionych

- mnóstwa jajek w koszyku!

***

Kurczaczków Zielonych

Baranków Czerwonych

Bazi Różowych

Pisanek Kolorowych

Dyngusa Tęczowego

I Wszystkiego Dobrego.

***

Bielutki baranek, co ma złote różki,bryka wesoło na łące z rzeżuszki.Od czasu do czasu chorągiewką buja i beczy do Ciebie:"Wesołego Alleluja"!

***

Mówi zając do baranka,

jaka piękna ta pisanka,

wtem z jajeczka wyszła kurka,

nastroszyła swoje piórka,

teraz biega, głośno krzyczy,

że WESOŁYCH ŚWIĄT CI ŻYCZY!

***

Jaj przepięknie malowanych, Świąt słonecznie roześmianych, W poniedziałek dużo wody, Zdrowia, szczęścia oraz zgody z okazji Wielkiej Nocy życzy...

***

Kolorowych jajeczek, kudłatych owieczek, rozkicanych króliczków i kurczaczków w koszyczku.

***

Niech zające i barany posłuchają Twoje plany! Porzuć wszystkie Twe rozterki, bo to czas wielkiej wyżerki! Niech to będzie czas uroczy - Jajecznej Wielkanocy!

***

Wesołego królika co po stole bryka, spokoju świętego i czasu wolnego, życia zabawnego w jaja bogatego i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego!

***

Mnóstwo życzeń w koszyczku przy wielkanocnym stoliczku, kolorowych pisanek i mokrych ubranek w lany poniedziałek.

***

Jaj przepięknie malowanych,

Świąt wesołych, roześmianych.

W poniedziałek kubeł wody.

Szczęścia, zdrowia oraz zgody.

***

Zajączka bogatego,

Mazurka cudownego,

Pisanek kolorowych,

Świąt wesołych i zdrowych.

***

Wiosna idzie, a z nią święta, ktoś o Tobie dziś pamięta,

Życzy jajek kolorowych i kurczaków odjazdowych,

Pyszne ciasta jedz na zdrowie i miej wciąż zielono w głowie!

***

Skacze zając po lesie

bo życzenia Tobie niesie.

Przez pisanki przeskakuje

ALLELUJA wykrzykuje.

Po czym znika w długich susach

cały mokry od dyngusa.

***

Wesołego zająca, co śmieje się bez końca. Szczerbatego barana co beczy od rana. Radości bez liku, pisanek w koszyku. I wielkiego lania w Dniu Mokrego Ubrania

***

Zgadnij kto? Zgadnij skąd?

Życzy Ci Wesołych świąt,

nie myśl sobie, że to bajka,

życzę Ci smacznego jajka,

niech tradycja wodę leje,

bo zajączek dziś szaleje.

***

Oby zdrówko dopisało,

by jajeczko smakowało,

by babeczka nie tuczyła,

atmosfera miła była,

by króliczek uśmiechnięty

przyniósł radość w ten dzień święty!

***

Rozkicanego zająca,

uśmiechów bez końca,

wody w butach, a w koszyku,

jajek smacznych bez liku!

Babki dorodnej i smakowitej,

niech te święta będą dla Ciebie nadzwyczaj obfite!

***

Pisanych jajeczek,

Wierzbowych bazieczek,

Kiełbasy święconej,

Dużo chrzanu do niej,

Baby polukrzonej,

Kukiełki pleconej,

Zmartwychwstania w duszy

I Wiosny... po uszy!

***

Wielu niesamowitych wrażeń, spełnienia marzeń, bezkresnej miłości. Spokojnych snów, radosnych poranków. Byście znaleźli szczęście, gdziekolwiek ono będzie.

***

Niech zajączek szczodry będzie i z jajeczkiem do Was przybędzie, niech święconka smaczna będzie, a w Dyngusa woda wszędzie.