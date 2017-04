W czwartek rano w miejscowości Wilkołaz Pierwszy kierowca poloneza potrącił 16-latka na przejściu dla pieszych. Chłopak trafił do szpitala w Lublinie.

Do wypadku doszło przed godziną 8 na DK 19. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 73-latek jechał polonezem od strony Kraśnika w kierunku Lublina. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 16-latka, który szedł do szkoły. Chłopak trafił do szpitala w Lublinie.