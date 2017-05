Trwa przebudowa trasy łączącej Popkowice z Wilkołazem (powiat kraśnicki). To – obok remontu ul. Urzędowskiej w Kraśnika – najważniejsza inwestycja drogowa w powiecie kraśnickim. Roboty na liczącej 7 km drodze Popkowice – Wilkołaz mają zakończyć się w czerwcu.

Przebudowa drogi Popkowice – Wilkołaz jest możliwa dzięki dofinansowaniu tej inwestycji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1 049 954 zł.

– Ten 7-kilometrowy odcinek był w bardzo kiepskim stanie, a jest on ważny nie tylko dla mieszkańców Urzędowa i gminy Wilkołaz – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – To naturalna alternatywa dla krajowej „19”, zwłaszcza z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy fabrycznej Kraśnika. Niedługo dzięki niej będzie można łatwiej i szybciej dojechać do i z Lublina.

Formalnie firma PBI, która wygrała przetarg na przebudowę drogi Popkowice – Wilkołaz, ma czas na wykonanie prac budowlanych do końca sierpnia br. Jednak, jak podkreślają urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku, realizacja zadania przebiega bardzo sprawnie i już w czerwcu droga powinna zostać wyremontowana.

Modernizacja trasy Popkowice – Wilkołaz i remont ul. Urzędowskiej w Kraśniku – wspólna inwestycja województwa, powiatu i miasta to nie jedyne przedsięwzięcia drogowe, w które zaangażowany jest obecnie powiat kraśnicki. W tym roku, w porozumieniu z gminami, położonych zostanie 16 km nakładek asfaltowych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg powiatowych. Ponadto do końca roku zostaną wykonane modernizacje trzech dróg dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzierzkowice Wola – Sosnowa Wola, Gościeradów – Mniszek, Słodków Trzeci – Szastarka. W tych przypadkach powiat również będzie współpracował z lokalnymi samorządami.