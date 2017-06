Biegał po domu z nożem i groził byłej żonie. Rzucił się z pięściami na policjantów

Całe zdarzenie rozegrało się na terenie gm. Gościeradów. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku został powiadomiony przez 49-letnią kobietę, że jej pijany mąż wszczął awanturę i groził jej zabójstwem przy użyciu noża. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol policji. Policjanci zastali na balkonie zgłaszającą, która przekazała im, że mąż chodzi po mieszkaniu z nożem.

Kiedy policjanci weszli do mieszkania, awanturnik na widok funkcjonariuszy podniósł krzyk, zaczął ich wyzywać, po czym rzucił się na nich z pięściami, próbując wypchnąć za drzwi. Mężczyzna był bardzo agresywny, stawiał opór przy zatrzymaniu kopiąc funkcjonariuszy i uderzając ich rękami.

Został obezwładniony przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Policjanci założyli mu na ręce kajdanki. Nadal był agresywny. Policjanci oraz prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt wobec agresywnego 53-latka. Jeszcze w piątek sąd przychyli się do wniosku śledczych.

Jak się okazało nie jest to pierwszy wyczyn mężczyzny. Był on już karany za znęcanie się nad rodziną. Odpowie za znęcanie się nad rodziną oraz naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności