Bryczkami przez Urzędów. Nowy pomysł na promocję gminy

Zagospodarowanie wałów urzędowskich, które powstały na początku XVI w. na cele turystyczne, wybudowanie stanicy konnej i wyznaczenie trasy konnej. Te m.in. projekty zostały wpisane do lokalnego programu rewitalizacji gminy Urzędów. Turyści odwiedzający Urzędów (powiat kraśnicki) i okolicę mogliby zwiedzać bryczkami ciekawe pod względem turystycznym miejsca.

– Jest potencjał i należałoby go jakoś wykorzystać do promocji gminy Urzędów – podkreśla Tomasz Nowaczyński, prezes Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” w Urzędowie (powiat kraśnicki), które uświetnia uroczystości patriotyczne i święta narodowe przejazdami zaprzęgów konnych. Do stowarzyszenia należy obecnie 25 członków. – Mamy około 10 bryczek – mówi Nowaczyński.

Obecnie bryczki są wykorzystywane głównie przy okazji różnego rodzaju uroczystości, ale – jak podkreśla prezes stowarzyszenia – nie ma problemu, aby konne przejażdżki odbywały się nie tylko okazyjnie.

– Bryczkami można wozić turystów i pokazać im turystyczne atrakcje naszej gminy – mówi Jan Woźniak, burmistrz Urzędowa.

A są to m.in. źródło św. Otylii, kościół i zespół pałacowo-parkowy w Popkowicach, grodzisko w Leszczynie, leśniczówka Zwierzyniec, ośrodek garncarski w Bęczynie, rezerwat jodłowy w Natalinie czy też wały obronne.

Wały urzędowskie powstały na początku XVI wieku. W miejscowej tradycji nazwane są „Tatarskimi Wałami”, gdyż sypali je ponoć jeńcy tatarscy. Znajdowały się na nich mury z wieżami, obecnie nie ma po nich śladu.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla gminy Urzędów na lata 2016–2026, zagospodarowanie wałów urzędowskich na cele turystyczne jest głównym projektem. Przewiduje on powstanie deptaka–dojścia, budowę oświetlenia i ustawienie ławeczek.

– Jeśli konserwator zabytków wydałby pozwolenie, to można byłoby zrobić dojście z kostki lub płyt do pomnika Orląt Lwowskich – mówi burmistrz Urzędowa.

W zamyśle jest też m.in. budowa stanicy konnej w Urzędowie i wyznaczenie specjalnej trasy. Urząd Miejski chciałby również ustawić tablice informacyjne dotyczących miejsc turystycznych w gminie.