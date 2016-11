Budowa S19. W 2017 roku zostaną wybrani wykonawcy

Do 22 firm z Polski i Europy, zainteresowanych budową drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Kraśnika do granicy z woj. podkarpackim, wysłano zaproszenia do składnia ofert cenowych. Jest to już drugi, decydujący, etap przetargu. W przyszłym roku wyłonieni zostaną wykonawcy inwestycji, a w 2021 roku kierowcy skorzystają z nowej trasy.

Przetarg podzielono na trzy części. Pierwsza o długości ok. 18 km, to odcinek od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ. O te zlecenie powalczy osiemnastu wykonawców. Do budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego, ok. 7 km, również przymierza się 18 firm. Natomiast o odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie, blisko 8-kilometrowy powalczy także 18 wykonawców.

– Duża liczba firm zainteresowana jest wszystkimi częściami, a niektóre jedną lub dwoma. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie trasy o łącznej długości ok. 33 km – tłumaczy Krzysztof Nalewajko rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie prowadziła po nowym śladzie na zachód od obecnej DK19 a jedynie na odcinkach przechodzących przez kompleksy leśne, w Polichnie i na południe od Janowa Lubelskiego, w korytarzu obecnej drogi.

– Do drugiego etapu zaproszono wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu – dodaje rzecznik.

Postępowanie przetargowe prowadzi oddział w Łodzi.