Coraz mniej osób poszukuje usług maklerskich. Zamykają punkt w Kraśniku

– Teraz trzeba będzie jeździć do Lublina. Dla mnie to jest pewne utrudnienie i dodatkowy czas, który muszę zarezerwować – narzeka nasz Czytelnik, który zadzwonił w tej sprawie do redakcji i poinformował o likwidacji punktu.

– Ostatni dzień pracy naszego Punktu Obsługi Klientów w Kraśniku został wyznaczony na 28 grudnia – pisze Roland Paszkiewicz, rzecznik prasowy Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. w odpowiedzi na nasze pytania. I tłumaczy, że reorganizacja punktów obsługi klienta wynika z wielu przesłanek. Najważniejszą z nich jest malejący popyt na usługi maklerskie, szczególnie w tradycyjnych kanałach. – Obroty na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych-red.) są, w porównaniu do minionego roku, niższe o kilkanaście procent. Jednocześnie rozwój kanałów zdalnych – TeleCDM, internet, mobile sprawia, że coraz większa liczba klientów nie odczuwa potrzeby składania dyspozycji w placówkach CDM, gdyż praktycznie wszystkie sprawy mogą być załatwione za pomocą telefonu, komputera czy smartfona.

Dwie osoby, które pracują w kraśnickim POK, jak informuje rzecznik CDM otrzymały propozycję pracy w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta CDM – w Lublinie.