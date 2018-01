Czas na nowe pomysły dla Kraśnika

Można już zgłaszać propozycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 280 tysięcy złotych. Na piątek urzędnicy zaplanowali pierwsze z trzech spotkań z mieszkańcami.

Podobnie jak w ubiegłym roku miasto zostało podzielone na siedem dzielnic. Mieszkańcy każdej z dzielnic na realizację swoich propozycji mają po 40 tys. zł. Składane przez mieszkańców wnioski mogą dotyczyć np. modernizacji i doposażenia placów zabaw, urządzania zieleni miejskiej czy też budowy i remontów ulic czy chodników.

Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Kraśnika, którzy mają skończone 16 lat. Wnioski można składać do 9 lutego. Weryfikacja zgłoszonych projektów potrwa do 23 lutego. Zaś głosowanie w wyznaczonych lokalach odbędzie się w dniach 6-10 marca.

Tymczasem już w tym tygodniu rozpoczną się spotkania informacyjne z mieszkańcami. – Będą w sumie trzy spotkania – pierwsze w piątek, kolejne w poniedziałek i we wtorek – zapowiada Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świdniku.

Piątkowe spotkanie zaplanowano w Centrum Kultury i Promocji, poniedziałkowe – w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kolejowej, zaś wtorkowe w bibliotece na Koszarach. Wszystkie spotkania rozpoczną się o tej samej porze – o godz. 17.

Druki wniosków służące do zgłoszenia projektów do budżetu obywatelskiego można pobrać ze strony internetowej www.krasnik.eu. Można je też otrzymać w kancelarii Urzędu Miasta i punkcie obsługi mieszkańców w CKiP. Będą też dostępne na spotkaniach z mieszkańcami.