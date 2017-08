Dlaczego urząd zmienia dyrektora MOSiR w Kraśniku?

– Nie chcę komentować tej sprawy – ucina Grzegorz Mazurek, który na fotelu dyrektora kraśnickiego MOSiR zasiadał od 1 października 2000 r. Z końcem sierpnia straci to stanowisko.

Mazurek jest jednym z założycieli Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fala” Kraśnik i trenerem, który wychował wielu medalistów. Jest też prezesem Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego i wiceprezesem ds. sportowych Polskiego Związku Pływackiego.

– Umowę z panem dyrektorem Grzegorzem Mazurkiem rozwiązaliśmy za porozumieniem stron – mówi Emilia Łukasik, p.o. rzecznik Urzędu Miasta w Kraśniku. – Nie można więc tego nazwać, że pan dyrektor jest zwalniany i że pan burmistrz jest z jego pracy niezadowolony. Pan Mazurek będzie dalej z nami współpracować, ale w innym charakterze. Zostanie mu zaproponowana inna forma zatrudnienia, związana oczywiście z kraśnickim sportem.

• Jaka?

– O tym na razie nie chcemy jeszcze mówić – odpowiada Łukasik.

Wiadomość o tym, że Mazurek nie będzie już kierować MOSiR-em wywołała w środowisku sportowym niemałe poruszenie. Zawodnicy rozpoczęli zbieranie podpisów w obronie swojego trenera, ale na prośbę samego Mazurka akcja ta została przerwana.

W Kraśniku huczy od plotek. Pojawiły się sugestie, że jest to decyzja polityczna, a na miejsce dyrektora Mazurka ma przyjść ktoś związany z Urzędem Miasta. O to m.in. dopytuje pisemnie burmistrza miasta pochodzący z Kraśnika poseł Wojciech Wilk (PO).

„Czyżby dobrego fachowca, trenera z sukcesami miał zastąpić ,,ktoś swój”? – docieka na Facebooku poseł Wilk.

Parlamentarzysta skierował do burmistrza kilka pytań, m.in. o powody zmiany na tym stanowisku, ale nie tylko. „Czy to prawda, że pan burmistrz zamierza powołać na to stanowisko obecnego sekretarza miasta Łukasza Skokowskiego lub kierownika wydziału promocji Januarego Pawlosa?” – docieka poseł Platformy Obywatelskiej.

– Na pismo pana posła będziemy dopiero odpowiadać – mówi Łukasik. Zapowiada równocześnie, że nowy dyrektor MOSiR zostanie wybrany w drodze konkursu. – Nie ma jeszcze decyzji kiedy konkurs zostanie ogłoszony, jak też tego kto do czasu rozstrzygnięcia konkursu będzie pełnić obowiązki dyrektora ośrodka.

Łukasik zapewnia, że żadnego konfliktu między dyrektorem Grzegorzem Mazurkiem a burmistrzem Kraśnika Mirosławem Włodarczykiem nie ma.