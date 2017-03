Dofinansowanie do solarów. Kraśnik złożył protest

Kraśnik walczy o ponad 3 mln zł dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych

Kraśnik walczy o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych. Pierwotnie wniosek miasta przepadł z powodu niskiej punktacji. Urzędnicy złożyli protest i został on uznany. Nie oznacza to jednak, że pieniądze na zieloną energię miasto na pewno dostanie

Sprawą oceny projektu dotyczącego zielonej energii złożonego przez Urząd Miasta w Kraśniku zainteresowali się członkowie .Nowoczesnej. Paweł Kurek, przewodniczący kraśnickiego koła tej partii pisemnie prosił urzędników o wyjaśnienie powodów, które sprawiły, że projekt „Nowa energia dla Kraśnika II” znalazł się dopiero na 195 miejscu (na 251) i prawdopodobnie nie otrzyma dofinansowania. Rzeczywiście, na liście do dofinansowania Kraśnika nie było.

– Zgodnie z informacjami, jakie do nas docierają, nasuwa się pytanie, czy wniosek złożony przez miasto Kraśnik został przygotowany z zachowaniem należytego profesjonalizmu – docieka w złożonym piśmie Kurek.

A miasto odpowiada: – Ocena złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie projektu „Nowa energia dla Kraśnika II” została przez nas zakwestionowana i w związku w tym złożony został protest – wyjaśnia Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Rozstrzygnięcie protestu jest dla nas pomyślne, gdyż został on uznany za zasadny i w związku z tym końcowa ocena punktowa wniosku wyniosła 97,5 pkt. na 100 możliwych. Czekamy na zaktualizowanie listy rankingowej konkursu (podobny rezultat dał protest Białej Podlaskiej – dop. red.).

Łukasik podkreśla jednocześnie, że aplikacja konkursowa została przez miasto przygotowana „rzetelnie i z zachowaniem wszelkich zasad profesjonalizmu”.

– W wyniku złożenia zapytania ofertowego opracowanie wniosku zostało powierzone firmie EKO-GEO CONSULTING, która ma bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu podobnych dokumentów – podkreśla Łukasik. – Firma odpowiadała m.in. za bardzo dobrze oceniony wniosek „Nowa energia dla Kraśnika”, który otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013. Niska punktacja obecnego projektu, uzyskana przez niego na początku, była spowodowana mylną oceną przez instytucję oceniającą. Uznanie protestu i przyznanie wnioskowi tak wysokiej punktacji potwierdza, że wniosek przygotowany był prawidłowo.

Po ponownej analizie miasto otrzymało dodatkowe punkty m.in. za serwis, który chce uruchomić.

– Ekspert powołany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do zbadania zarzutów samorządu, w wyniku ponownej oceny przyznał miastu dodatkowe punkty – potwierdza Beata Górka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – W opinii eksperta miasto prawidłowo wyliczyło we wniosku efektywność kosztową zdolności do wytwarzania dodatkowej energii odnawialnej.

Kraśnik otrzymał też punkt za uruchomienie serwisu internetowego. – Ostatecznie projekt „Nowa energia dla Kraśnika II” uzyskał 97,5 pkt., czyli o 10 pkt. więcej niż podczas pierwotnej oceny – dodaje Górka.

Nie oznacza to jednak, że Kraśnik dofinansowanie na pewno dostanie. – Kraśnicki projekt trafi na listę rankingową projektów, które oczekują na dotacje, z adnotacją, że jest to projekt oceniony ponownie w wyniku odwołania – wyjaśnia Górka. – Jego dofinansowanie będzie uzależnione od ostatecznego miejsca, które zajmie na tej liście, po rozstrzygnięciu wszystkich złożonych protestów w konkursie „Wsparcie wykorzystania OZE”.

Wyniki tego konkursu oprotestowały w sumie 83 samorządy. Kwota, która będzie do podziału po zakończeniu wszystkich procedur odwoławczych, łącznie z sądowymi, wyniesie 42,9 mln zł, czyli 10 proc. budżetu konkursu.