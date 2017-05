Dzierzkowice: Przedszkolaki w nowym miejscu

Projektowany budynek będzie mieć ponad 560 mkw. powierzchni użytkowej. – Będzie się mieścić w pobliżu budynku, gdzie teraz funkcjonuje przedszkole – mówi Marcin Gąsiorowski, wójt gminy Dzierzkowice. – Obecnie przedszkole mieści się w budynku, gdzie były mieszkania dla nauczycieli. Dwa lokale były wolne i teraz tam funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Nie są to jednak komfortowe warunki do prowadzenia zajęć dla dzieci.

Projektowane przedszkole będzie parterowe i w pełni przystosowane do potrzeb najmłodszych. – Bez barier architektonicznych, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych i BHP – dodaje wójt Dzierzkowic.

Do przedszkola uczęszcza ok. 50 dzieci. – Po wybudowaniu nowego budynku liczba ta wzrośnie do 78 dzieci – podaje wójt Gąsiorowski.

Wartość robót budowlanych to prawie 1,5 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 850 tys. zł. Roboty mają być wykonane do 29 czerwca 2018 r. Nowe przedszkole

ma zacząć działać od września przyszłego roku.