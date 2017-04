FIRST Robotics Competition: Kolejne sukcesy kraśnickiej drużyny

Uczeń z Zakrzówka Szymon Szostak, który dowodził kraśnicką drużyną podczas mistrzostw FIRST Robotics Competition w Kanadzie ma szansę studiować na najlepszych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. To nagroda za odniesione sukcesy na międzynarodowym polu.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Kraśniku odbyło się spotkanie z udziałem Szymona Szostaka i mentorów drużyny Spice Gears, która już po raz drugi uczestniczyła w mistrzostwach FIRST Robotics Competition w Calgary w Kanadzie. Jest to międzynarodowy konkurs dla młodzieży łączący naukowe podejście w dziedzinie robotyki z nowoczesnymi technologiami i etyką pracy w zespole opartą na kooperacji i zabawie. Polska ekipa rywalizowała ze swoimi rówieśnikami na Uniwersytecie w

Calgary. Na 50 drużyn z 7 krajów tylko dwie reprezentowały Europę. Była to drużyna z Polski – z Kraśnika i z Turcji.

Kraśnicką drużyna złożona z uczniów szkół powiatowych dowodził Szymon Szostak, który jest uczniem Technikum Geodezyjnego w Zakrzówku.

– Byłem po raz drugi na zawodach FRC w Kanadzie w roli kapitana i bardzo się cieszę, że jako drużyna tak dobrze wypadliśmy w konfrontacji z innymi ekipami – mówi Szymon Szostak. – To trudna rywalizacji, bo podczas meczu trzeba być bardzo skupionym i wykonywać kilka czynności jednocześnie, cały czas pracując w zespole i współpracując z innymi drużynami. Chciałbym razem z koleżankami i kolegami ze Spice Gears i naszymi mentorami zaangażować się w promowanie idei FIRST i namawianie innych młodych ludzi do udziału w tej zabawie.

Szymon zdobył prestiżową Dean’s List Award, nagrodę ufundowaną przez twórcę FIRST Deana Kamena. Dzięki bardzo dobremu występowi drużyny i sukcesom Szymona nasza ekipa została zaproszona do udziału w finałach FIRST Robotics Competition, które jeszcze w tym miesiącu odbędą się w USA.

– To nie tylko wielki sukces Szymona, ale całej drużyny złożonej z uczniów szkół powiatowych – kraśnickich ZS nr 3, ZS nr 2 oraz technikum w Zakrzówku. – To również dowód jak zdolną mamy młodzież i dobre szkoły – podkreśla Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Okazało się, że nie musimy mieć żadnych kompleksów jako Polacy a nasza młodzież świetnie odnajduje się w kontaktach i rywalizacji z Amerykanami, czy Kanadyjczykami.

Dzięki sukcesom Szymon otrzyma rekomendację na najlepsze amerykańskie uczelnie, m.in. Yale i MIT. Ma również szansę na stypendium.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku i Urząd Marszałkowski pracują obecnie nad wyjazdem Szymona do Stanów, bo ze względów finansowych nie uda się zorganizować wyprawy całego Spice Gears.