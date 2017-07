Gmina Annopol: Będzie nowa oczyszczalnia

– Takie kontrole prowadzone były również we wsiach w poprzednich latach – wyjaśnia Roman Wiśniewski, zastępca burmistrza Annopola. – Teraz rozszerzyliśmy akcję na inne sołectwa.

Urzędnicy przypominają jednocześnie, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości położonych w Annopolu przy ul. Lubelskiej, Skały, Leśnej, Partyzantów, Radomskiej i Ogrodowej jest podłączenie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

– Na terenie gminy jedynie miasto Annopol jest skanalizowane – mówi Wiśniewski. – Dwa lata temu wybudowaliśmy 16 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie pojedyncze domy nie są do niej podłączone. To sporadyczne przypadku. One się zdarzają, bo np. ktoś wyjechał za granicę i nie ma na miejscu właściciela. Do takich osób staramy się dotrzeć.

Poza tym samorządowcy przygotowują się do budowy nowej oczyszczalni ścieków. – Złożyliśmy wniosek do RPO (Regionalny Program Operacyjny-red.) – mówi zastępca burmistrza Annopola. – Oczyszczalnia, którą mamy była wybudowana w latach 80. Pod względem technologicznym się już nie nadaje.

Nowy obiekt powstałaby na terenie, gdzie mieści się obecna oczyszczalnia ścieków.