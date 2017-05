Ulica Nadstawna w Kraśniku , którą dojeżdża się nad zalew będzie oświetlona. Inwestycję mają jeszcze w tym roku realizować wspólnie dwa samorządy - gmina Kraśnik i miasto Kraśnik. – A co z chodnikiem? – dopytują mieszkańcy.

– Tą drogą chodzą dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3. Chodnik jest, ale nie na całej długości, brakuje ok. 200 metrów – mówi jeden z mieszkańców, który zadzwonił do naszej redakcji.

– Ulica Nadstawna leży na terenach miasta i gminy – wyjaśnia Daniel Niedziałek ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku. – W 2016 r. wspólnie z oboma lokalnymi samorządami wyremontowaliśmy nawierzchnię drogi na długości 1 km. Zbudowany został też chodnik na terenie gminy. Zaproponowaliśmy miastu współpracę przy budowie chodnika na jego 150-metrowym odcinku. Jednak ze względu na brak środków do wykonania tego zadania nie doszło.

W przypadku remontów dróg powiatowych starostwo zawiera porozumienie z lokalnymi samorządami. – My pokrywamy koszty robót, a gmina lub miasto płaci za materiał – tłumaczy Niedziałek.

Inwestycja jest zaplanowana jeszcze w tym roku. Jest już gotowy projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kraśnik. Chodzi o kwotę 120 tys. zł na budowę oświetlenia właśnie na ul. Nadstawnej.

– Chcemy wykonać oświetlenie na ok. 1 km, chodzi o część drogi od strony naszej gminy – precyzuje Mirosław Chapski. – A czy miasto wykona oświetlenie na swoim terenie (ok. 500 metrów) to tego nie wiem.

– Chcemy to zrobić jeszcze w tym roku – mówi Emilia Łukasik z Urzędu Miasta w Kraśniku.

Sesja Rady Miasta Kraśnik, na której radni zajmą się m.in. sprawą współpracy z gminą Kraśnik przy budowie oświetlenia na ul. Nadstawnej została zaplanowana na 26 maja.