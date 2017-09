Julia Chmielarska z Kraśnika powalczy o Eurowizję Junior? Posłuchaj jak śpiewa

13-letnia Julia Chmielarska z Kraśnika będzie walczyć o udział w Krajowych Eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizja Junior. Nie będzie to pierwsze doświadczenie kraśniczanki z tym konkursem.

– Julka bardzo to przeżywa. Przygotowuje się do tych eliminacji – mówi Kinga Chmielarska, mama 13-latki, która odnosi sukcesy zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowych konkursach piosenki. – Wszyscy mocno trzymamy za nią kciuki – dodaje.

– Zgłoszenia do Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizja Junior są przyjmowane do 11 września – podaje Paweł Cieliczko, opiekun artystyczny Julii. – Należy przesłać plik audio i wideo. Na tej podstawie trafia się dalej na casting.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi artyści, którzy w dniu finału – 26 listopada 2017 roku – będą mieć od 9 do 14 lat. Organizator konkursu, Telewizja Polska, na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoni uczestników, którzy wezmą udział w zamkniętym przesłuchaniu 15 września w Warszawie.

1 października finaliści wystąpią na żywo w koncercie Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2017. Zwycięzca zostanie wybrany głosami jury i publiczności, będzie reprezentować Polskę na Międzynarodowym Finale Konkursu Junior Eurowizji 2017 w Tbilisi.

Julia nagrała już piosenkę, która znajdzie się w jej zgłoszeniu do polskich eliminacji. – Nagraliśmy ją kilka dni temu w Bracia Studio w Lublinie – opowiada Cieliczko. – Jest to piosenka pt. „Iskra”, z muzyką mojego autorstwa. Tekst do tej piosenki przygotowałem przy współudziale Julki. To ballada popowa z lekkim zabarwieniem gitarowym. Może dodamy też nieco elektroniki.

Paweł Cieliczko spodziewa się, że zgłoszeń do Krajowych Eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizja Junior może być sporo. – Myślę, że będzie duże zainteresowanie, trudno będzie się przebić. Ale mamy nadzieję, że Julce to się uda – wierzy Cieliczko.

Julka w szykowanej na konkurs piosence będzie miała możliwość pokazać swoje walory wokalne. – Myślę, że piosenka jest pewnym wyzwaniem. Nie jest łatwa – mówi Cieliczko. – O ile początek jest spokojny i liryczny, to dąży do dużo mocniejszej kulminacji.

Nie będzie to pierwsze doświadczenie Julii w tym konkursie. Mieszkanka Krasnika już w ubiegłym roku znalazła się wśród 10 finalistów Krajowych Eliminacji Konkursu Piosenki Eurowizja Junior. Na Maltę jednak nie pojechała. Eliminacje w Polsce wygrała wówczas Olivia Wieczorek.