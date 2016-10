Julia Chmielarska z Kraśnika walczy o Eurowizję. Oddaj swój głos

Julia Chmielarska jest jedną z 9 finalistów, który występują na żywo podczas dzisiejszego koncertu. 12-latka z Kraśnika jest już po występie.

Członkowie jury chwalili występ Julii.

– Ten nadmiar energii porażał u ciebie – skomentował występ 12-latki z Kraśnika Marcin Kusy.

– Masz świetne warunki głosowe i jesteś przeurocza na scenie. Mam tylko małe „ale”, ale tylko dlatego, żeby było jeszcze lepiej – dodała Margaret, by po chwili dalej chwalić występ kraśniczanki. – Jesteś świetna nie musisz robić absolutnie nic, żadnych dodatkowych, ruchów, uśmiechów. Jesteś świetna i my to widzimy.

Annie Wyszkoni także podobał się występ 12-latki. Miała jedynie zastrzeżenia co do dykcji. – Ta piosenka wbrew pozorom choć jest dość równa to dykcyjnie musisz uważać – radziła Wyszkoni.

O tym kto będzie reprezentował Polskę zdecydują widzowie i członkowie jury.

Na Julię można już głosować wysyłając SMS o treści 4 na numer 7312. SMS kosztuje 3,69 zł brutto.

Na jednego wykonawcę można maksymalnie oddać jeden głos.