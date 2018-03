Kolejne sukcesy kraśnickiej drużyny Spice Gears. Powstała fundacja od robotyki

– O tym, by złożyć fundację mieliśmy już od roku. Związane jest to z tym, że robotyka rozwija się coraz bardziej, a fundacja daje nam nowe możliwości, m.in. fundowania stypendiów – mówi Dariusz Głuchowski, członek Fundacji Centrum Młodzieżowej Robotyki.

Głuchowski jest też jednym z mentorów drużyny Spice Gears, która w sukcesami uczestniczy w olimpiadach i turniejach robotycznych FIRST Robotics Competition. M.in. w ubiegłym roku młodzi ludzie – uczniowie szkół średnich z powiatu kraśnickiego wywalczyli srebrny medal na igrzyskach olimpijskich FIRST Global Challenge w Waszyngtonie. A w marcu osiągnęli zaś historyczny sukces wygrywając dwa turnieje robotyczne FRC w Chinach i zakwalifikowali się do finału mistrzostw w Detroit (USA).

Powołaną fundację tworzą zarówno mentorzy kraśnickiej drużyny jak też członkowie Spice Gears. Jej celem jest rozwijanie idei FIRST, ale też m.in. podnoszenie kompetencji i poziomu kształcenia uczniów, współpraca z lokalnymi samorządami i przedsiębiorcami w celu rozwijania robotyki i wdrażania nowoczesnych technologii.

W tym tygodniu przedstawiciele fundacji rozmawialli w Ministerstwie Cyfryzacji na temat wsparcia dla tego projektu.

– Jedziemy szukać pomocy, przede wszystkim finansowej, zarówno dla kraśnickiej drużyny, ale też i dla fundacji – zapowiadał Andrzej Maj, starosta kraśnicki, który od początku wspiera Space Gears w ich działaniach.

Finał mistrzostw FIRST w Detroit już w kwietniu.