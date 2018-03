KPWiK wybuduje kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej

– To inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców, gdyż dotyczy ona budowy kanalizacji na ponad trzydziestu ulicach w mieście – zaznacza Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Projekt zakłada też modernizację odcinków istniejącej sieci – łącznie ponad 500 metrów.

W Kraśniku są wciąż rejony nieskanalizowane. W tych miejscach ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, które często są w złym stanie technicznym.

– Skanalizowanie tych terenów oraz modernizacja odcinków istniejącej sieci pozwoli na przyłączenie nowych użytkowników i ograniczy przenikanie ścieków do gleby i wód podziemnych – dodaje Łukasik.

Całkowita wartość projektu KPWiK to ok. 49,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to blisko 22,6 mln zł. Poza budową nowych odcinków sieci kanalizacji dofinansowanie dotyczy też inwestycji, które są w trakcie realizacji jak też tych już wykonanych. Chodzi o realizowaną budowę sieci wodociągowej na ul. Staffa i budowę zbiornika wody czystej przy ul. 3 go Maja jak też prace wykonane już w ub.r. m.in. modernizacji dokonanych na terenie oczyszczalni ścieków.

KPWiK ogłosi przetarg na budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ciągu kilku najbliższych tygodni. Prace mają zakończyć się pod koniec 2022 r.

Tutaj będzie budowa sieć kanalizacyjna

Ulice - Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska, Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska, Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa, Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 Maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa, Janowska

Tutaj będzie modernizowana sieć

Odcinki następujących ulic – Piastowskiej, Urzędowskiej, Lubelskiej, Wyszyńskiego, Niepodległości, Sądowej, Matejki, Klonowej, Mickiewicza, Krasińskiego, Sikorskiego, Gmeinera, Metalowców

Fot. Urząd Miasta w Kraśniku

Umowa dotycząca dofinansowania inwestycji KPWiK została podpisana w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli – Dariusz Lisek, zastępca burmistrza Kraśnika, Waldemar Suchanek, prezes KPWiK w Kraśniku i Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW