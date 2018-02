Kraśnik: 69 pomysłów mieszkańców

69 wniosków złożyli mieszkańcy miasta do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Dokumenty zostaną teraz przeanalizowane przez komisję, która sprawdzi je pod kątem formalnym i merytorycznym

– Czy należą do zadań własnych gminy, czy mieszczą się w założonym budżecie – tłumaczy Emilia Łukasik z Urzędu Miasta Kraśnik. – A w przypadku inwestycji typu parkingi, czy możliwe jest ich wykonanie w danym miejscu.

W razie wątpliwości i pytań urzędnicy mają kontaktować się z osobami, które złożyły wniosek. Jeśli koszt danego projektu przekracza 40 tys. zł, możliwa będzie np. zmiana zakresu inwestycji. Z kolei jeśli wnioski będą się powtarzać, urzędnicy będą proponować ich łączenie.

Ostateczna lista projektów, które będą podlegać głosowaniu w poszczególnych dzielnicach, zostanie opublikowana do 23 lutego. Głosowanie zaplanowano w dniach 6-10 marca, w godzinach 10-18.

Co w tym zgłosili mieszkańcy?

– Wśród propozycji jest na przykład rozbudowa parkingów, remont i budowa chodników oraz nawierzchni dróg – wylicza Emilia Łukasik. – Są też wnioski o rozbudowę miejskiego monitoringu (w dzielnicy 1 i 7).

Zgłaszane były też tzw. projekty miękkie: bezpłatna szkółka żeglarska dla dzieci czy wakacyjne zajęcia fitness dla dorosłych.

Część projektów dotyczy inwestycji w miejskich parkach. Mieszkańcy proponują zakup stolików do gry w szachy, uruchomienia kina plenerowego, ustawienia stojaków na rowery. Jak co roku, pojawiły się też propozycje dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – siłowni plenerowych i rewitalizacji boiska.

We wszystkich dzielnicach zgłoszono wnioski dotyczące bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zakupu nowych elementów iluminacji świątecznych.