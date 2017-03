Kraśnik: Bezpłatne czipowanie psów

Na terenie Kraśnika jest zarejestrowanych ok. 600 psów (fot. Maciej Kaczanowski)

Właściciele psów będą mogli również z tym roku za darmo je zaczipować. W tym roku miast zwiększyło pulę pieniędzy na opiekę nad zwierzętami z 80 tys. zł do 100 tys. zł.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kraśnika jest prowadzone m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, które następnie są umieszczane w schronisku. Zwierzęta mają zapewnioną tam opiekę, sterylizację, kastracje i ewentualne leczenie.

W 2016 roku z terenu Kraśnika do schroniska trafiło 40 psów, co kosztowało miasto 50 tys. zł.

W ramach programu opieki nad zwierzętami jest prowadzona również akcja bezpłatnego czipowania psów.

– W 2016 r. zostało zachipowanych 101 psów – podaje Emilia Łukasik, p.o. rzecznika Urzędu Miasta w Kraśniku. – W tym roku każdy właściciel psa, który zarejestrował czworonoga w urzędzie również będzie mógł go bezpłatnie oznakować.

Aby to zrobić właściciel psa musi pójść do urzędu po skierowanie do gabinetu weterynaryjnego. Miasto oferuje też pomoc osobom, które zdecydują się na przygarniecie bezdomnego czworonoga. W ramach podpisanej umowy adopcyjnej bezdomnych psów urząd oferuje bezpłatne usługi w zakresie przeprowadzenia zabiegu – sterylizacji, kastracji, zwalczania pcheł i kleszczy, odrobaczania, szczepienia przeciwko nosówce, zapaleniu wątroby, parwowirozie, parainfluenzie, wściekliźnie a także czipowania.

Miasto dba również o opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym o ich dokarmianie. Odbywa się to we współpracy z wolontariuszami, których jest zarejestrowanych ponad 50. W ubiegłym roku z miejskich środków kupiono 1050 kg karmy.