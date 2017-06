Kraśnik: Burmistrz z absolutorium

– Chciałbym serdecznie podziękować za udzielone absolutorium – mówił po głosowaniu Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika. – To bardzo ważna chwila, kiedy ma się akceptację. To bardzo ważny element dalszego funkcjonowania. Cieszę się, że ta dyskusja i podejście do realizacji budżetu, do udzielenia absolutorium, stała się tak bardzo merytoryczna. Że nie przenosi się tutaj walka polityczna.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Kraśnika wzięło udział 17 radnych, 16 było „za”, przy jednym głosie wstrzymującym.