Kraśnik: Były zastępca burmistrza nowym dyrektorem szkoły

Rozstrzygnięte zostały konkursy na stanowisko dyrektora w sumie w pięciu placówkach oświatowych, które prowadzi miasto. – We wszystkich konkursach wpłynęło po jednej ofercie – informuje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik Urzędu Miasta w Kraśniku. – Oprócz Jacka Dubiela i Anety Ufniarz dyrektorami pozostają te same osoby, które pełniły funkcję do tej pory.

Jacek Dubiel, który został nowym dyrektorem SP nr 3, zastąpi na tym stanowisku Izabelę Piórkowską. Dubiel był już wcześniej dyrektorem tej szkoły, do 2008 r. Kierował również Centrum Nauki i Biznesu ŻAK. To również były zastępca burmistrza Kraśnika (2010-2011).

Natomiast nowa dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 to nauczycielka Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3. W przypadku innych placówek, gdzie były konkursy, dyrektorzy się nie zmienią. I tak – dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 będzie nadal Krystyna Krotkiewicz, dyrektorem Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 – Ewa Śmiech, a dyrektorem przedszkola nr 6 – Irena Mróz.