Kraśnik: Ceny wody i wywozu śmieci bez zmian

– Do pana burmistrza złożyliśmy już wniosek taryfowy, w którym utrzymujemy ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie z roku 2016 – poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Kraśniku Waldemar Suchanek, prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku. – Wniosek nasz dotyczy okresu od marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. Ceny, które proponujemy nie ulegają zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących w zakresie opłaty za wodę i ścieki jak też opłat abonamentowych.

W tym roku spółka zakończyła najważniejszy w jej historii projekt - przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. To inwestycja za ponad 50 mln zł.

– Inwestycje, które planujemy opiewają na kwotę ponad 30 mln zł. W przyszłym roku chcemy m.in. budować kanalizację sanitarną w al. 1000-lecia. Mamy już prawomocne pozwolenie na budowę. Planujemy także budowę sieci wodociągowej w ul. Staffa oraz remont i modernizację kubatury drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków – wylicza prezes.

Rok 2018 to kolejne prace. – Planujemy budowę zbiornika wody czystej o pojemności 200 metrów sześciennych na ujęciu przy ul. 3 Maja i remont monitorowanych odcinków kanalizacji sanitarnej – dodał Suchanek.

Do 2020 roku KPWiK chce wybudować ponad 20 km kanalizacji sanitarnej.