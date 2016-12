Kraśnik: Czyje wnioski przeszły, jakie inwestycje w miejskim budżecie

Zdaniem radnego opozycyjnego Tadeusza Członki przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta projekt budżetu na 2017 r. jest „klasycznym budżetem śródkadencyjnym”. – Czyli bez wyborczych fajerwerków i bez powyborczej posuchy – oceniał radny Członka. – Jego dokładna analiza pozwala przyjąć taką ocenę, że jest on mocno pobożno-życzeniowy.

Radny Tadeusz Członka zwracał uwagę na rosnącą z roku na rok dopłatę miasta do oświaty. Odniósł się też do zaplanowanych na przyszły rok wydatków inwestycyjnych. – Jest prawie 25 mln zł, więc można powiedzieć, że dla każdego coś miłego – komentował.

Okazało się jednak, że nie wszyscy będą mieć to, o co prosili. Reprezentująca w radzie lewicę radna Agnieszka Lenart przyznała, że liczyła, iż w autopoprawkach burmistrz uwzględni prośbę mieszkańców osiedla Kolejowego tak aby w 2017 r. można było zmodernizować najbardziej zniszczony odcinek chodnika przy ul. Kolejowej. Tak się jednak nie stało. – My mieszkańcy osiedla Kolejowego o każdy kawałek chodnika, o każdą modernizację musimy się dopraszać – ubolewała radna Lenart.

Ostatecznie także radni nie poparli jej wniosku dotyczącego zwiększenia o 40 tys. zł dotacji na inwestycje.

Tymczasem wnioski radnych z Prawa i Sprawiedliwości (PiS ma większość w radzie) zostały przegłosowane. I tak m.in. radna Anna Baluch zaproponowała aby umieścić w budżecie dwie nowe inwestycje. Pierwsza dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Batalionów Chłopskich. Druga to budowa ul. Niecałej. – Są to ulice, po których chodzi się po błocie – podkreślała radna Baluch.

Z poparciem większości spotkał się też wniosek wiceprzewodniczącego rady Tomasza Saja dotyczący przebudowy chodnika przy ul. Gmeinera. Rada zgodziła się też na propozycje radnego Jarosława Jamroza, który wnioskował aby w przyszłym roku została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji-remontu sali gimnastycznej przy ZPO nr 1.

Część pieniędzy na nowe zadania ma być przesunięta z wydatków na zakup gruntów – np. rozbudowa oświetlenia na osiedlu Piaski (wniosek wiceprzewodniczącego Jacka Zająca z PiS).

Część, jak w przypadku budowy ul. Niecałej – z inwestycji, które już w projekcie budżetu na 2017 r. były zapisane. W tym przypadku o 100 tys. zł z planowanych 150 tys. zł zmniejszył się zapisany budżet na budowę parkingu przy budynku na ul. Krasińskiego 14 (na zdjęciu).

– Mieszkańcy od blisko 10 lat proszę o tę inwestycję – zaznaczała radna opozycyjna Angelika Marcinkowska. I przekonywała, aby w przypadku ul. Niecałej jednak zmienić źródło finansowania: Są inwestycje, na które ludzie czekają latami. Zmiany jednak nie było.

Budżet Kraśnika na 2017 r.

• Dochody – 133.067.290,84 zł

• Wydatki – 134.709.861,84 zł

• Deficyt - 1.642.571 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z lokaty

Inwestycje - zaplanowane na 2017 r. (przykłady)

• Termomodernizacja budynków oświatowych - 1 565 000 • Tworzenie i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo –zabawowych dla dzieci i młodzieży - 130 000 • Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zielonych - 5 391 606 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - 3 000 000 zł