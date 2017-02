Polonez na kraśnickim rynku z wykonaniu maturzystów z „Górki” to już tradycja. – Cztery lata temu jeden z naszych nauczycieli zaproponował abyśmy tańczyli poloneza tak jak to się obywa w innych miastach – mówi Piotr Miecznikowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku. – Zawsze jest to dzień przed studniówką.

Wczoraj poloneza tańczyło ok. 150 uczniów. Dzisiaj maturzyści z ZS nr 1 będą bawić się na swoim balu maturalnym organizowanym nad janowskim zalewem w Rezydencji Sosnowa.