Kraśnik: Miasto szuka patrona, który przysporzy duchowej opieki

– Projekt tej uchwały to wynik pojętej inicjatywy aby naszemu miastu wybrać patrona – wyjaśniał radny Jarosław Jamróz, przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miasta w Kraśniku. – W przyszłym roku przypada 640. rocznica nadania praw miejskich Kraśnikowi. Wybór takiego patrona na pewno podniesie rangę naszego miasta i przysporzy Kraśnikowi duchowej opieki. I dodał: Ponad 1000 miast w Polsce ma takiego patrona, dlatego też uważam, że dobrze byłoby gdyby do czasu obchodów udało nam się takiego patrona wybrać.

Kandydatem na patrona Kraśnika powinna być osoba, której życie i działalność w sposób pośredni lub bezpośredni są związane z miastem, pozostawiły trwały ślad w historii Kraśnika. Może to być również osoba szczególnie czczona w mieście.

„Patron to ktoś, kto jest wzorem, przykładem, na kogo można liczyć, od kogo można się uczyć, przez którego system wartości można patrzeć na codzienność i dokonywać wyborów, ktoś, kto opiekuje się, wspomaga i czuwa” – czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. „W wymiarze duchowym patron to ktoś, kto oręduje za nami, wstawia się do Boga, wyprasza łaski, do którego nabożeństwo jest żywe, a nauczanie, duchowość, charyzmat ciągle aktualne.

W skład Komisji ds. wyboru Kandydata na Patrona Miasta Kraśnik wchodzą m.in. urzędnicy, radni, ale też i honorowi obywatele miasta oraz proboszczowie kraśnickich parafii.

Zgłoszenia kandydatur w formie pisemnej m.in. z opisem kandydata należy składać do przewodniczącego kraśnickiej Rady Miasta. Po wejściu w życie podjętej przez radnych uchwały na zgłoszenie kandydatów będzie 60 dni.