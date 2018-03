Kraśnik: Nauczą zawodu w nowoczesnych warsztatach

– Dziś kształcenie praktyczne odbywa się w warsztatach poza naszą szkołą, w pobliżu Fabryki Łożysk Tocznych. Po zakończeniu budowy nowej hali warsztatów, wszystkie zajęcia będą przeprowadzane w kompleksie Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku. To ma dla nas kluczowe znaczenie – mówi Aneta Jabłońska-Ośka, dyrektor ZS nr 3.

– Poza tym nowe warsztaty zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. To wszystko uatrakcyjni ofertę naszej szkoły. Liczymy na to, że dzięki tym inwestycjom liczba uczniów naszej szkoły wzrośnie, a my będziemy mogli zapewnić im kształcenie zawodowe na jeszcze wyższym poziomie.

W tym roku ma zostać wzniesiony budynek warsztatów kształcenia praktycznego, o powierzchni użytkowej 1700 mkw. Projekt zakłada zbudowanie 18 pracowni, z tego 3 pracownie elektryczne o różnych specjalnościach zostaną ulokowane w adaptowanej na ten cel świetlicy. Nowy budynek zostanie połączony z przebudowaną świetlicą i pozostałą częścią szkoły.

– Inwestycja zostanie zrealizowana dwuetapowo – informuje Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Do końca września tego roku zostanie zbudowana hala w stanie surowym, a prace wykończeniowe i wyposażenie warsztatów w sprzęt do nauki zawodów potrwają do czerwca 2019 r. To obok inwestycji drogowych kluczowe zadanie dla naszego samorządu w tej kadencji. Zamierzamy poprzez tę inwestycję podnieść poziom kształcenia zawodowego i poprawić uczniom warunki do nauki.

W nowoczesnych warsztatach będą kształceni uczniowie w siedmiu zawodach – technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik. Koszt całego przedsięwzięcia to nieco ponad 6 mln zł, z czego tylko część zostanie przeznaczona na prace budowlane. Wartość dofinansowania projektu to 3 mln zł.