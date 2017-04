Kraśnik Półmaraton im. 24 Pułku Ułanów. Będa biegać i pomagać

To już druga edycja Kraśnik Półmaratonu im. 24 Pułku Ułanów. – W tym roku oprócz biegu głównego na dystansie 21,0975 m organizatorzy przygotowali także szereg imprez towarzyszących – informuje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik Urzędu Miasta w Kraśniku. – Po raz pierwszy zostanie zorganizowany „Zielony Bieg” – przełajowy bieg, którego malownicza trasa w znaczącej większości wyznaczona została w lesie.

Trasa „Zielonego Biegu” liczy 5 km. – Imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych w mieście jest Familiada Biegowa – dodaje Łukasik. – To impreza sportowa z wieloma dystansami dla całych rodzin, dzieci i młodzieży.

Podczas niedzielnej imprezy bardzo ważny jest też charytatywny aspekt sportu. – Podczas półmaratonu zostanie przekazany sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami zakupiony przez wsparciu fundacji Rainbow of Magnolia Fountains of Life – wskazuje Łukasik. – Serdecznie zapraszamy też do wzięcia udziału w licytacji gadżetów podczas II Kraśnik Półmaratonu im. 24 Pułku Ułanów. Licytacja fantów sportowych prowadzona będzie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym Jarosława Chrzanowskiego – byłego zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biało-Czarni”.

Będzie można zlicytować m.in. odzież i gadżety z podpisami znanych sportowców.

Uczestnicy półmaratonu i „Zielonego Biegu” wystartują o godz. 10. Natomiast Familiada Biegowa na stadionie MOSiR rozpocznie się o godz. 10.30.

Sponsorami wydarzenia są – Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S. A., Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraśnik oraz fundacja Rainbow of Magnolia Fountains of Life.

Będą utrudnienia w ruchu. Zmianią się trasy przejazdu autobusów

W związku z organizowanym w niedzielę wydarzeniem w godz. ok. 10 – 13 zmienią się trasy autobusów kursujących przez al. Niepodległości na odcinku Mickiewicza – Wyszyńskiego.



Linia 1, 2, 7 - tylko w kierunku przystanku Racławicka: Cegielniana / Dworzec PKP po trasach przejazdu zgodnie z rozkładem – Inwalidów Wojennych – al. Niepodległości (przystanek Szpital Miejski) – Mickiewicza – Sikorskiego – Wyszyńskiego – al. Niepodległości (przystanek CKiP) – Racławicka.

Na trasach nie zostanie pominięty żaden przystanek.

Objazd będzie obowiązywał na kursach:

Linia 1 --> Cegielniana - Racławicka: 09:34; 10:30; 11:30; 12:30

Linia 2 --> Dworzec PKP - Racławicka: 12:07

Linia 7 --> Dworzec PKP - Racławicka: 10:07; 11:00

Linia 9 - tylko w kierunku przystanku Piłsudskiego: Mickiewicza Główny – Mickiewicza – Sikorskiego – Wyszyńskiego – al.

Niepodległości (przystanek CKiP) – Racławicka – po trasie przejazdu zgodnie z rozkładem do Piłsudskiego.

Na trasie przejazdu linii 9 w tych godzinach będzie nieczynny przystanek Szpital Miejski przy ul. Mickiewicza.

Objazd będzie obowiązywał na kursach: 09:43, 11:13, 12:48 z przystanku Mickiewicza Główny.



Utrudnienia mogą wystąpić na całej trasie biegu, w związku z tym możliwe są opóźnienia autobusów linii nr 1, 2, 7, 8, 9.