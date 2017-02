Kraśnik: Rynek przejdzie lifting. Zniknie pomnik?

Pomnik „Kraśnickiej Cegły”, określany także jako „pomnik nieznanego ceglarza” to budowla nawiązująca do przekroju pieca Hoffmana. Ustawienie pomnika w rynku było inicjatywą obywatelską. Już w 2011 roku urzędnicy chcieli pomnik usunąć, argumentując, że jest to samowola budowlana. Instalacja stanęła w rynku w 2003 r. W latach 2002-2007 Urząd Miasta Kraśnik wraz z kraśnickimi producentami cegły organizowali imprezę pod hasłem Kup Pan Cegłę. Jej celem było promowanie miasta i lokalnych producentów cegły (fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)