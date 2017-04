Kraśnik: Szkoła się rozbudowuje. Zlikwidują korty przy ZS3

Korty ziemne, które obecnie znajdują się przy Zespole Szkół nr 3 zostaną przeniesione do Dzierzkowic. Trwa jeszcze dyskusja, kiedy to zrobić.

Problem czterech kortów pojawił się już w ubiegłym roku, kiedy powiat poinformował o swoich planach budowy w ich miejscu budynku nowych warsztatów szkolnych. – Szkoła jest główną bazą rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie i budowa warsztatów jest absolutnym priorytetem dla władz samorządowych. Niestety, nie można ich zlokalizować w innym miejscu niż to, w którym obecnie znajdują się cztery korty ziemne – wyjaśnia Daniel Niedziałek, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

– Jeśli zostaną zlikwidowane, to zostaną już tylko te przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dostanie się na nie będzie graniczyć z cudem – mówi nasz Czytelnik z Kraśnika. – Będzie można grać tylko na prywatnych kortach, jechać do Lublina lub Stalowej Woli, a to się wiąże z dużymi kosztami – dodaje.

Korty zostaną przeniesione do sąsiadujących z Kraśnikiem Dzierzkowic, gdzie działa Uczniowski Klub Tenisowy. Do uzgodnienia pozostaje jedynie termin, a zdania w tej sprawie są podzielone. Jedna grupa chce to zrobić już teraz, druga prosi, by stało się to za kilka miesięcy.

– Naszym zdaniem korty powinny funkcjonować w Kraśniku do końca sezonu – mówi dr Marian Szubstarski, jeden z amatorów tenisa. Podobnego zdania są też władze powiatu.

Termin będzie jeszcze uzgadniany. Dziś starosta kraśnicki Andrzej Maj ma spotkać się z przedstawicielami inwestorów i wójtem gminy Dzierzkowice Marcinem Gąsiorowskim. – Starosta będzie dążył do porozumienia między grupami zainteresowanych – dodaje Niedziałek. – W przyszłym roku planujemy też budowę dwóch nowych ziemnych kortów przy ZS nr 3 – dodaje. Byłaby to część nowej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na obecnym boisku trawiastym. Powiat planuje zbudować w tym miejscu boisko wielofunkcyjne do gry i kort ze sztuczną nawierzchnią, jak też wspomniane dwa korty ziemne.