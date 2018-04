Kraśnik: Szukają kandydatów do młodej rady

Opiniują projekty uchwał dotyczących spraw istotnych dla młodych mieszkańców Kraśnika. Sami też są inicjatorami różnych działań. W kwietniu odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta drugiej kadencji. Kandydaci na młodych radnych mogą składać dokumenty tuż po Wielkanocy.

Do Młodzieżowej Rady Miasta Kraśnika mogą kandydować osoby w wieku od 14 do 19 lat. Szanse na bycie młodym radnym mają zarówno mieszkańcy miasta jak też osoby zameldowane w Kraśniku na pobyt czasowy.

Kandydaci mogą składać dokumenty w Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Miasta w Kraśniku, pokój 317) od 3 do 13 kwietnia. Osoby, które chcą zostać radnymi powinni mieć poparcie co najmniej 30 osób uprawionych do głosowania.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci będą mieli czas na prowadzenie kampanii wyborczej. Wybory zostały zaplanowane w dniach 23-27 kwietnia. Lokale wyborcze będą m.in. w Urzędzie Miasta, Centrum Kultury i Promocji i Szkole Podstawowej nr 2. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy miasta w wieku 14-19 lat. Każda z osób może oddać głos na jednego, dwóch lub trzech kandydatów.

Młodzieżową Radę Miasta w Kraśniku tworzy 20 radnych.