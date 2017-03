Kraśnik: Takie inwestycje proponują mieszkańcy

Inwestycje drogowe, prozwierzęce jak też te związane ze sportem i rekreacją - w sumie 99 projektów zgłosili mieszkańcy do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Weryfikacja wniosków potrwa do połowy marca.

Przyjmowanie wniosków do budżetu obywatelskiego 2017 zakończyło się w lutym. – Zgłoszone wnioski dotyczą zarówno działań z zakresu kultury jak organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych dla seniorów, zakup zestawu do stworzenia kina plenerowego, zakup mundurów i instrumentów dla orkiestry dętej OSP, jak i doposażenia miejskich placówek: biblioteka, szkoły, Centrum Kultury i Promocji – wylicza Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta Kraśnik.

Mieszkańcy proponowali też inwestycje drogowe związane z remontem i budową parkingów, chodników, dróg czy też budowy oświetlenia. Było ich w sumie kilkanaście.

– Trzy projekty dotyczą placów zabaw – na osiedlu „Młodych” oraz przy szkołach – Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Zespole Placówek Oświatowych nr 2 – dodaje Łukasik. – Pojawiło się też dużo wniosków o stworzenie miejsc rekreacji sportowej – boiska do gry w bule – w parku św. Jana Pawła II i w parku w dzielnicy fabrycznej, remont nawierzchni istniejących boisk sportowych – przy ul. Koszarowej i Chopina).

Są też in. wnioski dotyczące budowy siłowni plenerowych. – Pojawiły się też pomysły budowy urządzeń do street workout – podaje Łukasik. – Są też wnioski o budowę toru do zabaw dla psów oraz sfinansowanie zakupu budek dla kotów. Jeden z wniosków został zgłoszony do realizacji w każdej dzielnicy. Jest to montaż gablot na rozkłady jazdy na przystankach komunikacji miejskiej.

Teraz komisja ds. budżetu obywatelskiego zajmie się weryfikacją wniosków m.in. pod względem prawnym. Ma na to czas do 15 marca. Po tym terminie zostanie opublikowana lista projektów zakwalifikowanych do głosowania.

Głosowanie zaplanowano między 4 a 8 kwietnia.