Kraśnik: Ważna szkolna inwestycja. Na warsztaty do nowej hali

Hala przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku ma być gotowa do września 2018 r. (fot. Starostwo Powiatowe w Kraśniku)

Umowa dotycząca unijnego dofinansowania jest już podpisana. W tym roku zostanie ogłoszony też przetarg na wykonanie inwestycji. Hala przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, w której będą odbywać się warsztaty dla uczniów ma być gotowa do września 2018 r. W ramach unijnego projektu zostanie kupiony również nowy sprzęt i wyposażenie.

Koszt całego przedsięwzięcia, które będzie realizować Starosto Powiatowe w Kraśniku opiewa na ponad 6 mln zł, z czego 3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie dotycząca rozbudowy Zespołu Szkół nr 3 o warsztaty kształcenia praktycznego została już podpisana.

– Długo czekaliśmy na uruchomienie środków unijnych i cieszę się, że w końcu udało nam się pozyskać tak dużą kwotę – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego jest jednym z naszych priorytetów. Dzięki warsztatom zapewnimy jak najlepsze warunki do edukacji młodzieży z terenu powiatu kraśnickiego, a to z kolei przyczyni się do łatwiejszego wejścia na rynek pracy po ukończeniu nauki w szkole.

Powierzchnia hali, w której będą odbywać się warszaty to 1682,42 mkw. Projekt zakłada powstanie w sumie osiemnastu pracowni. Trzy z nich – będą to pracownie elektryczne o różnych specjalnościach zostaną zlokalizowane w istniejącym budynku szkoły, z którym nowa hala zostanie połączona.

Oprócz budowy hali z unijnego projektu zostanie sfinansowany też zakup nowego sprzętu i wyposażenia.

W nowych warsztatach będą kształceni uczniowie w siedmiu zawodach w tym m.in. technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik hotelarstwa.

Jeszcze w tym roku Starostwo Powiatowe w Kraśniku chce ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę inwestycji. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Budowa nowych warsztatów jest zbieżna z realizacją projektu staży zawodowych i szkoleń dla uczniów i nauczycieli ZS nr 3 pn. „Pewnym krokiem w przyszłość”. Projekt o wartości blisko 1,3 mln zł rozpocznie się w sierpniu br.