Kraśnik: Więcej atrakcji na Koszarach

– Ogłoszony przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania działki 418/4 obręb Zarzecze II dotyczy opracowania dokumentacji na modernizację kompleksu boisk znajdującego się na osiedlu „Koszary” – mówi Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Obecnie znajduje się tam plac zabaw, boiska asfaltowe i wykonany w tym roku przez Urząd Miasta plac do gry w bule.

Urzędnicy chcą to miejsce zmodernizować i rozbudować. Przebudowany ma zostać plac zabaw. Urząd chce wymienić na nim urządzenia. W miejscu tym znajdzie się również bezpieczna dla dzieci nawierzchnia. Ma być rozbudowany również istniejącego bulodrom. W planach jest również budowa boisk: do koszykówki i do speed badminton, siłowni zewnętrznej i sprawnościowego placu zabaw. – Powstać ma też pawilon służący obsłudze obiektu i miejsca postojowe – dodaje Łukasik.

Na oferty od firm zainteresowanych zleceniem urzędnicy czekają do 22 grudnia.