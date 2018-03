Kraśnik wypisuje się ze Związku Miast Polskich

Władze Kraśnika chcą opuścić Związek Miast Polskich, w którym miasto jest od 1994 roku. Zdaniem urzędników uczestnictwo w związku ma „charakter jedynie fasadowy” i nie przynosi wymiernych korzyści. Do tego kosztuje.

Wystąpienie Kraśnika z ZMP będzie jednym z tematów poruszanych na czwartkowej sesji Rady Miasta, ponieważ to od decyzji radnych będzie zależeć, czy tak się stanie.

– W ocenie władz miasta, jak i części radnych, członkostwo w związku nie przynosi wymiernych korzyści dotyczących promocji miasta, nawiązywania nowych kontaktów z inwestorami, wspólnych inicjatyw samorządów na rzecz zmian legislacyjnych w sprawach ważnych dla samorządów – wylicza Emilia Łukasik z Urzędu Miasta w Kraśniku.

Kolejny powód to ograniczenie wydatków miasta. – Składka członkowska w związku, liczona w zależności od liczby mieszkańców wynosi ok. 10,8 tys. zł – podlicza Łukasik.

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy Związku Miast Polskich jest innego zdania. – Odnosząc się do zarzutu braku wymiernych korzyści z przynależności Kraśnika do ZMP chcemy przypomnieć, że tylko w 2017 r. udało się nam przeprowadzić skutecznie – dzięki dobrej współpracy Związku Miast Polskich z rządem – wiele korzystnych dla miast zmian w projektowanych przepisach – podkreśla Proniewicz. – Wśród nich warto wymienić m.in. uwzględnienie naszych uwag do Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, czy wynegocjowanie oczekiwanych przez miasta zmian w rozporządzeniu dotyczącym taryf za wodę i ścieki.

Przedstawicielka ZMP podkreśla, że w przeszłości Kraśnik korzystał m.in. z pomocy finansowej przy organizowaniu cyklicznej konferencji „PR w samorządzie”, jak też „ze wsparcia w zarządzaniu, jakie oferuje monitorowanie usług publicznych za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS), który prowadzi Związek. Zaś w ostatnich latach trudno o współpracy mówić, na co zwraca uwagę rzeczniczka ZMP, bo przedstawiciele Kraśnika nie uczestniczą we wspólnych działaniach związku.

Do ZMP należy 10 miast z województwa lubelskiego poza Kraśnikiem są to również Biała Podlaska, Chełm, Lubartów, Lublin (prezydent Lublina Krzysztof Żuk pełni funkcję wiceprezesa ZMP), Łuków, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Świdnik i Zamość.