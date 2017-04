Liśnik Duży: Ciężarówka uderzyła w drzewo. Kierowca w szpitalu

Na drodze krajowej nr 74 ciężarówka zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Kierowca trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło ok. 8.50 na drodze między Annopolem a Kraśnikiem. Ciężarówka uderzyła w drzewo. Ranny kierowca trafił do szpitala.

Na drodze są utrudnienia. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Annopola. Policja wprowadziła ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.