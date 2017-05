Miasto rozbiera ulicę. Burmistrz chce dać kostkę parafii

Kostka zostanie wykorzystana do wybrukowania nawierzchni gościńca na dolnym dziedzińcu klasztornym (fot. Dorota Awiorko)

Podczas remontu ulicy Bóźnicznej w Kraśniku część kostki granitowej – w miejscu gdzie jest duży spadek – została zdjęta i zastąpiona kostką betonową. Urzędnicy z miasta tłumaczyli tę decyzję poprawą bezpieczeństwa w miejscu zjazdu.

Teraz kostka z rozbiórki ma zostać przekazana nieodpłatnie na rzecz parafii pw. WNMP w Kraśniku. Taka jest propozycja burmistrza. Chodzi o 300 mkw. kostki granitowej.

„Wsparcie parafii położonej na terenie miasta jest uzasadnione i wskazane. Kostka brukowa zostanie wykorzystana w czasie prac remontowych nawierzchni gościńca w ciągu komunikacyjnym na dolnym dziedzińcu klasztornym w zespole dawnego klasztoru kanoników regularnych” – czytamy w uzasadnieniu uchawły.

Czy urząd może nieodpłatnie przekazać parafii kostkę? – Z pewnością tak jest – zapewnia Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – To nie chodzi o dotowanie nowego obiektu sakralnego – jak było w przypadku dachu kościoła (Inwestycja ta znalazła się wśród zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego w 2014 r. Ostatecznie do przekazania pieniędzy parafii przy ul. Słowackiego nie doszło, bo byłoby to niezgodne z prawem – red). – W tym przypadku chodzi o zabytek – podkreśla Łukasik.