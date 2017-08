– 25 marca tego roku wzięliśmy ślub – wspomina ze łzami w oczach pan Tomasz. – Nawet nie zdążyliśmy się pożegnać…

Halinie i Tomaszowi Lewandowskim dwa miesiące temu urodził się synek. – W domu jest jeszcze drugie, 2,5-letnie dziecko żony z pierwszego małżeństwa – mówi Lewandowski. – Halina na nic nie chorowała. Ciąża przebiegała prawidłowo. Nasz syn urodził się przez cesarskie cięcie 22 czerwca. Jest zdrowy. Żona została wypisana ze szpitala w Kraśniku Fabrycznym po 4 dniach od porodu. Po powrocie do domu była na kontroli u ginekologa w Ośrodku Zdrowia w Polichnie i wszystko było dobrze.

10 sierpnia pani Halina poczuła się źle. – Zadzwoniła do mnie, że boli ją brzuch. Wieczorem pojechaliśmy na SOR w Kraśniku. Zabraliśmy ze sobą dziecko, bo żona karmiła piersią – opowiada małżonek. – Stamtąd odesłali nas do szpitala w Kraśniku Fabrycznym. Pojechaliśmy własnym samochodem. Tam lekarz stwierdził jednak, że on nic nie poradzi i z Kraśnika Fabrycznego wróciliśmy na SOR do Kraśnika „starego”. Tam żona dostała dwie kroplówki. Około godz. 1 w nocy powiedziano nam, że albo żona zostaje w szpitalu, albo wraca do domu, aby nakarmić dziecko i następnego dnia, na godz. 8.30, wraca na badanie USG.

Małżeństwo wybrało drugą opcję. – Przywiozłem żonę rano do szpitala – kontynuuje pan Tomasz. – Lekarze zrobili jej USG. Okazało się, że w moczowodzie jest siedmiomilimetrowy kamień. Usłyszeliśmy, że trzeba podać żonie silniejsze leki, po których nie będzie mogła karmić syna.