Norweska gazeta o byłym burmistrzu Kraśnika. "Żył luksusowo za norweskie pieniądze"

Dagbladet to popołudniowy dziennik norweski, który ukazuje się w Oslo. Trzeci co do wielkości w kraju. Dziennikarze postanowili opisać sprawę byłego burmistrza Kraśnika, który od lutego 2016 roku odsiaduje wyrok.

Przypomnijmy. Były samorządowiec został skazany m.in. za przyjęcie 19,5 tys. zł łapówki. Jak wykazano w procesie, Piotr Cz. wziął pieniądze w zamian za pozostawienie na stanowiskach członków rady nadzorczej Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Burmistrz został również uznany winnym przekroczenia uprawnień i wyłudzenia pieniędzy z kraśnickich szkół. Chodzi o ponad 20 tys. zł.

Chodzi także o pieniądze wydane na projekt „Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej”. Miasto realizowało go w latach 2009-2011 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym czasie urzędnicy z Ratusza mieli płatne wykłady. Były też wyjazdy studyjne i rajd rowerowy Kraśnik-Lwów.

Nieprawidłowości przy realizacji tego projektu wykrył Urząd Kontroli Skarbowej. W międzyczasie zapadł też prawomocny wyrok ws. byłego burmistrza Kraśnika. Piotr Cz. został skazany na więzienie w zawieszeniu. Większość zarzutów dotyczyła przestępstw korupcyjnych związanych z „CWP-U”. Kwota, którą zakwestionowali Norwegowie to blisko 4 mln zł. Ostatecznie miasto nie musiało zwracać tych pieniędzy.

Dziennikarze dotarli do żony byłego burmistrza. Pani Aleksandra opowiada, że jest teraz samotna. Według niej mąż jest niewinny. - Ludzie kradną setki milionów i żyją normalnie. To od początku była sprawa polityczna. Po prostu szukali czegoś żeby mój mąż trafił do więzienia - mówi żona Piotr Cz.

W reportażu wypowiadają się także mieszkańcy miast oraz rzeczniczka Urzędu Miasta w Kraśniku. - To nie jest normalne, że burmistrz miasta jest skorumpowany - mówi o Piotrze Cz. Emilka Łukasik.