Nowe liceum w Kraśniku jednak nie powstanie

W Kraśniku nie będzie kolejnego liceum ogólnokształcącego. Taki plan miały władze miasta, ale nie zgodził się na to powiat. Tymczasem na zagospodarowanie budynku wygaszanego gimnazjum przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki jest już inny pomysł.

– Jako samorząd nie mamy możliwości prawnej prowadzenia liceum ogólnokształcącego – wyjaśnia Marzena Pomykalska, zastępca burmistrza. – Uniemożliwia nam to decyzja Rady Powiatu Kraśnickiego z marca 2017 roku. Wiemy jednak, że pomysł powstania liceum jest żywy i nadal aktualny w środowiskach związanych ze szkolnictwem w Kraśniku, a także wśród samych rodziców. Deklarujemy wszelką możliwą pomoc i wsparcie podmiotom, które są zainteresowane utworzeniem liceum.

Tymczasem władze Kraśnika myślą o innym wykorzystaniu budynku gimnazjum, w którym wstępnie – od września 2018 r. – planowano uruchomić LO. Chodzi o budynek przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1. Urzędnicy chcą, aby mieli tutaj lekcje starsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku.

– Projekt uchwały o zmianie siedziby szkoły (chodzi o SP nr 5 – red.) zakłada, że dotychczasowy adres szkoły, tj. al. Niepodległości 54, pozostanie dodatkowym miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych – mówi Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – W tej chwili szkoła dysponuje w tym budynku 24 salami lekcyjnymi, w tym dwiema mniejszymi, w których mieszczą się pracownie komputerowe. Szkoła ma dwie małe sale gimnastyczne, które nie są przystosowane do prowadzenia zajęć gier zespołowych.

– W przyszłym roku szkolnym liczba pomieszczeń lekcyjnych zmniejszy się do 22, gdyż decyzja sanepidu uniemożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu – dodaje Łukasik. – Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów, którzy uczęszczają do szkoły (obecnie jest to 495 osób, a w roku szkolnym 2018/2019 będzie około 580 osób) i mając na uwadze częściowo niewykorzystany budynek Publicznego Gimnazjum nr 1, zasadnym jest dokonanie zmiany siedziby szkoły.

Tymczasem budynek gimnazjum dysponuje 25 salami lekcyjnymi. – I nowoczesną, doskonale wyposażoną halą sportową – podkreśla Łukasik. – Od września będzie się tam uczyć 128 uczniów w pięciu klasach, a z końcem sierpnia 2019 r. nastąpi zakończenie działalności gimnazjum. Budynek gimnazjum nie jest jednak przystosowany do pobytu dzieci młodszych, dlatego uczyć się w nim miałyby klasy IV-VIII, natomiast klasy I-III i oddziały „0” odbywałyby zajęcia w budynku przy al. Niepodległości 54. Z punktu widzenia organizacyjnego nadal będzie to jedna, 8-klasowa szkoła podstawowa.

O pomyśle urzędników wypowiedzą się teraz radni. Jeśli wyrażą na to zgodę, urząd wystąpi o opinię do Kuratorium Oświaty w Lublinie.