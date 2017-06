Piknik Ekologiczny "Kraśnik Segreguje Odpady"

Podczas imprezy w Parku im. św. Jana Pawła II poza występami i konkursami z nagrodami zaplanowano też m.in. zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt, a także baterii i drobnego sprzętu elektrycznego.

– Takie wydarzenie to doskonała okazja, by przypomnieć, że budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami to jedno z nowych, ale bardzo ważnych zadań samorządu. Wytwarzanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem nie tylko w skali miasta, ale i świata. Głównym problemem jest zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów – tłumaczy Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika. – Kluczem do budowania współpracy z mieszkańcami na rzecz segregacji jest sprawny przepływ informacji i rozwój świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, które staramy się realizować m.in. poprzez akcje informacyjne i pikniki ekologiczne.

Na pikniku najmłodsi zobaczą też przedstawienie o tematyce ekologicznej. Grupa teatralna, która je wykona będzie też animatorem zabaw dla dzieci. Piknikowi będzie towarzyszyć miasteczko ruchu drogowego, które zlokalizowane będzie na placu targowym. Tam też odbędą się pokazy samochodów – ciężarówki do odbioru odpadów firmy Ekoland, wozu strażackiego i autobusu MPK.

Piknik w miejskim parku rozpocznie się o godz. 12. Potrwa do godz. 17.