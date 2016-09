W tym roku odkryta pływalnia MOSiR w Kraśniku została zamknięta szybciej, bo już w poprzednią środę. Tymczasem w ubiegły weekend pogoda dopisała. Mieszkańcy, którzy chcieli wypocząć na basenie, nie szczędzili słów krytyki. Dyskusja na ten temat została wywołana na jednym z profili na Facebooku, który jest poświęcony Kraśnikowi.

– Zamknięcie odkrytej pływalni w weekend to była przykra sytuacja, ale pogody nie da się przewidzieć – przyznaje Grzegorz Mazurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku. – Rozmowy z elektrociepłownią były prowadzone w kwietniu i maju. My korzystamy z ciepłej wody, w związku z czym jesteśmy od nich uzależnieni. Ponieważ w ostatnich latach, z wyjątkiem ubiegłego roku końcówka sierpnia nie była rewelacyjna pod względem pogody to wskazaliśmy właśnie ten termin.

Dyrektor MOSiR w Kraśniku zaznacza, że chodziło przede wszystkim o to, że zimna woda byłaby pod prysznicami, a nie w samym basenie. – Wymogi sanepidu mówią o tym, że każda osoba korzystająca z tego typu obiektów ma mieć możliwość umycia się pod prysznicem zarówno przed wejściem do basenu jak też po wyjściu – mówi Grzegorz Mazurek. I podkreśla, że wcześniejsze zamknięcie odkrytej pływalni nie było absolutnie w jego interesie. – Chciałbym aby ten obiekt działał możliwie bez żadnych przerw – dodaje.

Szef ośrodka zwraca też uwagę na inną okoliczność, która gdyby nie prace związane z siecią ciepłowniczą i tak „zamknęłyby” odkrytą pływalnię w niedzielę. Chodzi o triathlon – sportową imprezę nad zalewem.

– Mieliśmy swój udział w tej imprezie w postaci zabezpieczenia bezpieczeństwa nad wodą – dodaje Mazurek. – Ratownicy, których zatrudniam byli wtedy nad zalewem i nie mogliby równocześnie pilnować bezpieczeństwa kąpiących się w basenie.

Tymczasem prace związane z siecią ciepłowniczą mają potrwać do końca sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem kryta pływalnia MOSiR zostanie otwarta już w sobotę 3 września.