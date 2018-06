Prawo jazdy zrobisz w Kraśniku. Powstanie oddział WORD

O otwarcie takiego oddziału w Kraśniku zabiegali mieszkańcy i właściciele ośrodków szkolenia kierowców. Na początku roku z postulatem do marszałka województwa lubelskiego zwrócił się kraśnicki poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Wilk. Obecnie działania w tej sprawie nabrały tempa. W poniedziałek radni sejmiku będą głosować nad projektem uchwały dotyczącym organizowania w Kraśniku egzaminów na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B.

– Jeśli uchwała zostanie przyjęta, to umożliwi nam podpisanie umowy z podmiotem, który przygotuje budynek spełniający możliwości przeprowadzania egzaminów teoretycznych i plac manewrowy. Bierzemy pod uwagę dwie lokalizację - jedną w dzielnicy fabrycznej, a drugą w starej części Kraśnika – mówi Krzysztof Babisz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie.

Więcej przemawia za dzielnicą fabryczną. W tym przypadku późniejszy dzierżawca we własnym zakresie przygotowałby niezbędną infrastrukturę, co oznacza mniejsze koszty dla WORD. Poza tym, podczas rekonesansu przeprowadzonego przez egzaminatorów okazało się, że na ulicach Kraśnika Fabrycznego można zrealizować wszystkie zadania egzaminacyjne. W przypadku starego Kraśnika takiej możliwości nie ma, a to wiązałoby się z koniecznością pokonywania dodatkowych kilometrów podczas egzaminu. Ostateczne decyzje w sprawie lokalizacji jeszcze jednak nie zapadły.

Władze WORD liczą, że chętnych do zdawania w nowym oddziale nie zabraknie.

– Według statystyk w ubiegłym roku prawie 58 proc. starających się o prawo jazdy mieszkańców powiatu kraśnickiego zdawało egzamin w Tarnobrzegu. W przypadku sąsiedniego powiatu janowskiego, było to aż 98 proc. – wylicza dyrektor Babisz.

Te informacje potwierdziliśmy w jednym z kraśnickich ośrodków szkolenia kierowców. – Jeśli chodzi o moich kursantów, to prawie wszyscy wybierają Tarnobrzeg, nawet ci z miejscowości położonych bliżej Lublina – komentuje Paweł Raszyński, właściciel szkoły nauki jazdy „Lider”. – Organizowanie egzaminów w Kraśniku będzie dla nas dużym ułatwieniem. Unikniemy konieczności czasochłonnych wyjazdów do Tarnobrzega. Zyskają na tym także nasi klienci – przekonuje.

W województwie lubelskim działają obecnie cztery WORD-y: w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Ośrodek w stolicy regionu prowadzi także oddział w Puławach, a ten w Białej Podlaskiej ma swoją filię w Łukowie.