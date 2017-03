Najświętsza Maryja Panna patronką miasta. "Niektórzy z radnych mogą mieć kłopot"

21 marca Komisja ds. wyboru Patrona Miasta Kraśnika, o czym już kilka dni temu pisaliśmy, wskazała Najświętszą Maryję Pannę. Kontrkandydatami byli: Jan Paweł II, ks. Stanisław Zieliński, św. Andrzej Bobola i św. Jadwiga Królowa.

Podczas dzisiejszej sesji radni podjęli w tej sprawie uchwałę intencyjną, która upoważni burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miasta Kraśnik do dalszych działań. Chodzi o wystąpienie do kurii o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Najświętszej Maryi Panny w wizerunku Matki Bożej Kraśnickiej patronką Kraśnika. Obraz taki znajduje się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku.

„Oddanie w opiekę Matki Bożej Kraśnickiej miasta Kraśnik podniesie jego rangę, uświetni jego wizerunek i przysporzy opieki jego mieszkańcom” – czytamy w podjętej dziś uchwale intencyjnej.

Nie wszyscy jednak radni do tej inicjatywy byli przekonani. – Jestem bardzo zdecydowanym zwolennikiem rozdziału sacrum i profanum – podkreślał radny Tadeusz Członka. – Moje zdecydowane w tym względzie stanowisko wynika z absolutnego przeświadczenia, że to jest korzystne i dla religii i dla sprawności świeckiego państwa. W moim przeświadczeniu religijność człowieka to jest absolutnie osobistą sprawą, wręcz intymną.

Radny Członka „ostrzegał” też kolegów i koleżanki z radny przed możliwymi konsekwencjami. – Jeśli patronka Kraśnika, matka Pana Jezusa, która jak myślę ma najbliższy dostęp do Boga otoczy opieką miasto i zadba o dobro jego mieszkańców to niektórzy z radnych mogą mieć kłopot z uzyskaniem ponownego wyboru – mówił z przekorą radny Członka. – Jeśli wykonują swą funkcję źle, nie potrafią czytać ze zrozumieniem budżetu, głosują za inwestycjami wyłącznie pod swój interes, a nie w myśl zasady gospodarności i efektywności to wtedy Matka Boża przekona kraśniczan aby już ich nie wybierali.

Podczas dyskusji pojawiły się też pewne wątpliwości, co do daty święta patrona miasta, które ma być obchodzone 15 sierpnia. – Tego dnia w Kraśniku będziemy obchodzić pięć świąt – wskazywał radny Marian Tracz. I wyliczał: Święto patronalne, rocznica Cudu nad Wisłą, odpust parafialny, dzień Wojska Polskiego i ogólnopolskie święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Natomiast radny Jarosław Jamróz podkreślał, że Kraśnik nie jest miastem odosobnionym jeśli chodzi o wybór patrona. – To nie ma nic wspólnego z rozdziałem państwa od Kościoła – wskazywał radny Jamróz, który podawał przykłady miast, które swoich patronów już mają. – Miasta takie jak Kraków, Warszawa czy Serock, który powołał na patrona św. Wojciecha nie wstydzą się tego, żeby ktoś się za nimi wstawiał.

Ostatecznie rada przegłosowała projekt uchwały intencyjnej. „Za” było 16 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym i jednym przeciwko.