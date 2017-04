Ranking szpitali "Rzeczpospolitej": Kto wypadł najlepiej w woj. lubelskim?

Ranking najlepiej zarządzanych lecznic objął 301 placówek z całej Polski, które zostały podzielone na trzy kategorie w zależności od wysokości kontraktu zawartego z NFZ: 29 mln zł, 30–69 mln zł i powyżej 70 mln zł.

Szpital w Kraśniku dostał 50 punktów i znalazł się na trzecim miejscu wśród lecznic z kontraktem 30–69 mln zł.

– Staramy się robić swoje, ale miło, że ktoś to zauważył i docenił. Jeszcze kilka lat temu każdy rok zamykaliśmy z kilkoma milionami na minusie, teraz za każdym razem mamy kilka milionów na plusie – mówi Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Kraśniku. – Sama redukcja kosztów nie prowadzi do niczego dobrego. Zwolnienie personelu i oszczędzanie na pensjach prowadziłoby do tego, że obsługa pacjentów byłaby na niższym poziomie. Tymczasem pacjenci chcą się leczyć w szpitalu dobrym, a nie tanim – dodaje.

W tej samej kategorii czwarte miejsce zajął szpital w Lubartowie (49 punktów), siódme – szpital w Radzyniu Podlaskim (48 punktów), a dziesiąte – szpital MSW w Lublinie (46 punktów).

Dobrze oceniony został także szpital „papieski” w Zamościu, który w kategorii szpitali z kontraktem powyżej 70 mln zł zajął czwarte miejsce (53 punkty).