Remont ul. Urzędowskiej w Kraśniku. Samorządy zapowiadają wspólną inwestycję

– Pod względem stanu nawierzchni dróg wojewódzkich przebiegających przez miasta to jest to chyba najgorsza droga – przyznaje Marek Kos, radny sejmiku województwa lubelskiego, autor interpelacji dotyczącej remontu ul. Urzędowskiej i Lubelskiej w Kraśniku, leżące w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833. – Jest to też droga o największym nasileniu ruchu w naszym województwie jeśli chodzi o drogi niewyremontowane. Dziennie, według obliczeń z 2015 roku ul. Urzędowską przejeżdża 13 104 samochody.

– To droga pierwszej potrzeby – wtóruje mu Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika.

– Także z punktu widzenia powiatu jest to droga ogromnie ważna, dlatego włączamy się w tę inwestycję – dodaje Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Wierzę, że w już 2017 roku mieszkańcy zobaczą pierwsze efekty.

Dyskusję na temat remontu drogi wojewódzkiej Kraśnik-Chodel wywołała informacja o planowanych inwestycjach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Droga ma być poprowadzona bowiem nowym śladem, omijając większą część ul. Urzędowskiej.

– To co obecnie projektujemy jeśli chodzi o wyprowadzenie drogi nr 833 z Kraśnika to jest perspektywa kilku lat – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – Natomiast to co pan radny (Kos-red.) podkreśla i słusznie ta droga jest uciążliwa dla mieszkańców Kraśnika, którzy przemieszczają się z jednej części miasta do drugiej jak i wyjeżdżających tą ulicą z miasta.

Na remont ulicy Urzędowskiej i Lubelskiej w Kraśniku złożą się trzy samorządy – województwa, miasta i powiatu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej urzędnicy o kosztach nie chcieli jeszcze mówić. Kolejne spotkanie w sprawie inwestycji zaplanowano na poniedziałek.

– Po poniedziałkowym spotkaniu będzie można podać więcej szczegółów – przyznaje marszałek Sosnowski. – Na ulicy Urzędowskiej będzie problem z odwodnieniem. Nie chcemy poprawiać jedynie nawierzchni jezdni, ale też poprawić uciążliwości związane z odwodnieniem. Na ten temat zaczęliśmy już rozmawiać z panem burmistrzem.

Ponieważ na ul. Urzędowskiej mają być prowadzone prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.

– Najważniejszą informacja jest to, że w 2017 roku te nakładki zaczniemy robić, w tych miejscach, w których będziemy mogli to zrobić – podkreśla starosta kraśnicki.

– Mieszkańcy jadąc do pracy nie muszą wiedzieć, że przemieszczają się po drodze wojewódzkiej – zaznacza Włodarczyk. – Oni chcą jechać po prostej drodze, bez dziur. Oczekują komfortu jazdy. Po to sobie wybrali też władze w mieście, powiecie i województwie, od których oczekują, że to będzie zrobione. My jesteśmy po to aby spełniać te oczekiwania mieszkańców. I staramy się to robić.

Wstępnie mowa jest o tym, że jeszcze w 2017 r. ma zostać wyremontowane 3 km drogi.