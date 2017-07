SM "Metalowiec" buduje nowe bloki. Chce stawiać też wieżowiec

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”w Kraśniku buduje kolejne bloki na osiedlu „Widok”. Ma też jasno sprecyzowane plany na przyszłość. Jeśli radni zgodzą się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego to zbuduje pierwsze w nieście wieżowce.

Zamieszkane są już bloki przy ul. Wyszyńskiego 18 i Wyszyńskiego 16 C – mówi Piotr Iwan, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. – Prace przy budowie bloku przy ul. Wyszyńskiego 16 D są zaawansowane. Ten budynek planujemy oddać do użytku w grudniu.

Na tym inwestycje kraśnickiej spółdzielni się nie kończą. – W październiku ruszamy z budową kolejnego bloku - przy ul. Wyszyńskiego 18 C. Nabór praktycznie mamy zakończony. Wszystkie mieszkania zostały sprzedane – dodaje prezes.

Będzie to budynek jednoklatkowy z windą i piwnicami w parterze. Blok będzie mieć pięć kondygnacji mieszkalnych. Architekci zaplanowali 20 mieszkań – od 39,08 mkw do 74,17 mkw. Termin odbioru to koniec 2018 r.

Zainteresowanie nowymi mieszkaniami w Kraśniku jest duże.

– Cena za metr kwadratowy zależy od piętra, na którym znajduje się mieszkanie, od 3100 do 3200 zł – podaje prezes „Metalowca”. – Będziemy budować też piąty blok, przy ul. Wyszyńskiego 18 A. Prowadzimy nabór chętnych. Obecnie mamy cztery podania. Przyjęliśmy taką zasadę, że rozpoczynamy inwestycję jak mamy zapisanych chętnych na połowę zaplanowanych mieszkań.

Sprzedają się nie tylko mieszkania. – Na tym osiedlu oddaliśmy właśnie 54 garaże. Sprzedały się jak ciepłe bułeczki – przyznaje prezes Iwan.

W południowo-zachodniej części osiedla powstaną kolejne garaże w dwupoziomowej hali. – Będą to pierwsze dwupoziomowe garaże w Kraśniku Miejsc postojowych będzie w sumie 37 – mówi prezes Iwan. – Trzydzieści mamy już sprzedanych.

Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Kraśniku buduje nie tylko bloki, ale też domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Francuskiej, każdy o powierzchni 110 mkw z garażem (20 mkw).

– Mamy już cztery podania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to budowę tych domów też rozpoczniemy w październiku – zapowiada prezes Iwan.

Spółdzielnia myśli już o kolejnych inwestycjach. – W tej chwili skupujemy grunty – dodaje prezes Iwan. – Złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta w Kraśniku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, bo chcielibyśmy budować bloki dziewięciopiętrowe – zdradza prezes Iwan. – Jeśli byłaby na to zgoda myślę, że pierwszy wieżowiec zaczęlibyśmy budować w perspektywie 2-3 lat.

Radni miejscy mają zająć się zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego na sesji we wrześniu.