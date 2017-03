Sołtysi spotkają się na kongresie w Kraśniku

– 11 marca to Dzień Sołtysa – zauważa Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – Ale akurat termin traktujemy jako pretekst do spotkania w tym gronie. Sołtysi są ważną i opiniotwórczą grupą liderów lokalnych, trochę niedocenianą, bowiem wszyscy myśląc i mówiąc o sprawach lokalnych skupiają się na samorządach gminnych i powiatowych. Współpracujemy z sołtysami na co dzień, organizując różnego rodzaju imprezy czy spotkania w gminach. Chcemy stworzyć w przyszłości forum integracji i wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z aktywnością sołtysów i rad sołeckich.

Będzie to pierwszy Kongres Sołtysów Powiatu Kraśnickiego.

Kongres organizują wspólnie Starostwo Powiatowe i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w hotelu Kmicic w Kraśniku. W programie znalazły się m.in. prelekcje poświęcone funduszowi sołeckiemu. Będzie też mowa o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowano też koncert zespołu Czerwona Róża. – Na razie mamy potwierdzenie udziału od 70 sołtysów, co jak na pierwszą taką imprezę uważam za dobry początek – dodaje starosta kraśnicki.

Kongres sołtysów rozpocznie się o godz. 15.